Разумков подписал закон о перезагрузке ГБР

Закон передан на подпись президенту Украины.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о перезагрузке Государственного бюро расследований.

Об этом сообщается в карточке соответствующего закона на сайте Верховной Рады.

Так, отмечается, что 10 декабря, то есть сегодня, закон «возвращен с подписью председателя Верховной Рады Украины» и «направлен на подпись президенту».

Как сообщал УНИАН, 3 декабря Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований» (№ 2116).

Согласно закону, действующего директора ГБР Трубу и его заместителей уволят.

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Руководителей ГБР будет выбирать конкурсная комиссия, в которую войдут трое членов от парламента, трое - от президента, трое - от правительства. Квота Кабмина будет делегирована международными организациями.

Кроме того, законом предусмотрено, что для обеспечения непрерывности и эффективности досудебных расследований по делам Майдана следователи органов прокуратуры, прокуроры могут быть переведены по их согласию, без обязательного проведения конкурса, в ГБР, но не позднее 11 января 2020 года.