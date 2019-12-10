Politico: Война в Украине пока не закончится

Для Зеленского и Макрона это была первая нормандская встреча, так что у них обоих теперь есть лучшее понимание разногласий во взглядах сторон.

Вообще, наверное, было плохой идеей назвать мирные переговоры в честь Нормандии. Ведь этот регион умыт кровью сражений времен Второй мировой войны, на которых погибли сотни тысяч солдат. Лидеры Франции, Германии, России и Украины встретились в Париже в понедельник в так называемом «нормандском формате» с намерением закончить вооруженный конфликт на украинском востоке.

Об этом пишет Politico, напоминая, что это первая такая встреча с октября 2016 года. Переговоры не зашли очень далеко. Во всяком случае не достаточно, чтобы президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель рекомендовали отменить санкции против России, отчитываясь о них другим лидерам ЕС в Европейском Совете в среду.

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Для уставшего от войны украинского общества встреча в Париже, наверное, была еще большим разочарованием. Она не принесла прорыва, на который, наверное, все надеялись. Не появилось немедленного соглашения о расширении зоны прекращения огня и конкретного обязательства России разоружить силы, которые Кремль обеспечил оружием, деньгами, логистической и политической поддержкой. Также встреча не принесла никакого решения для другого ожесточенного спора между Москвой и Киевом, который касается транзита газа. Ведь текущий контракт утратит действие 31 декабря.

Новый президент Украины Владимир Зеленский не скрывает свое разочарование.

«Для меня этого недостаточно. Я бы хотел решить больше проблем», - сказал он после завершения переговоров.

После пяти часов разговоров реальным итогом всех усилий, кажется, стало лучше понимание того, насколько далеко до выполнения Минских соглашений, которые были подписаны в феврале 2015 года в столице Беларуси. В скромном списке выводов, который не занял и двух страниц несмотря на крупный шрифт, лидеры повторно выразили приверженность текущему режиму прекращения огня, который нарушается сотни раз ежедневно. Они также согласились работать над отводом войск еще в трех местах до конца марта, а также продолжить работу над разминированием местности. Наверное наиболее конкретной договоренности стало то, что они призывали открыть новые пропускные пункты на линии разграничения в течение следующих 30 дней, а также работать над новым обменом заключенными до конца года.

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Но не было никакого взаимопонимания в самых сложных вопросах, в частности, получит ли Украина хоть когда-нибудь контроль над своей границей с Россией, каким будет план специального политического статуса Донецка и Луганска и как будут проведены там местные выборы.

На итоговой пресс-конференции после полуночи Зеленский и Путин открыто вступили в перепалку по вопросу контроля над границей и проведением выборов на Донбассе.

«У нас абсолютно противоположные взгляды с президентом Российской Федерации», - сказал Зеленский.

«Сейчас у нас нет согласия. Мы не говорим о саммите через четыре месяца, который будет бесполезным. Думаю, мы обязаны найти какое-то решение, иначе мы не сможем двигаться вперед», - добавил украинский президент.

Путин сказал: «По границе у нас абсолютно расходящиеся позиции». Однако, оба президента настаивали, что их первая встреча была плодотворной и приведет к более быстрому и более конкретному прогрессу в течение следующих месяцев. Макрон, который принимал переговоры в Елисейском дворце, назвал их «достойным перезапуском, который не был данностью». Меркель тоже сказала, что довольна.

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«Еще много работы нужно завершить. Но я чувствую, что есть добрая воля для решения сложных проблем. Я довольна этой встречей. Мы сегодня оживили ситуацию», - сказала канцлер Германии. Но все слишком давно зашло в тупик, чтобы вчерашняя встреча не была «оживлением».

Учитывая то, что Макрон и Зеленский участвовали в «нормандском формате» впервые, для них, наверное, все же стало определенным прогрессом то, что они теперь имеют лучшее понимание разногласий. За несколько дней до переговоров французские чиновники утверждали, что собрать четырех лидеров впервые за три года – это уже небольшая победа. ЕС открыто поддерживал Украину с 2014 года, когда Россия аннексировала Крым и начала войну против соседней страны. Но, как отмечает Politico, война в Украине останется неподатливим вызовом для новых лидеров союза, в частности для президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая хотела бы, чтобы европейская организация стала более напористой на международной арене. Но ее работа начинается с того, что в реальности силы в Европе не способны даже остановить войну на собственном континенте.

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Однако, встреча в Париже все же стала, в некоторой степени, историческим моментом. Ведь это был первый прямой контакт между Путиным, бывшим агентом КГБ, который правит Россией уже два десятилетия, и Зеленским, который привык только играть президента на телевидении до того, как в этом году выдвинул свою кандидатуру в реальной жизни. Безусловно, украинский президент получил опыт столкновения с непоколебимым и непримиримым вмешательством России во внутренние дела Украины. С таким уровнем вмешательства Путин никогда бы не смирился в своей стране.