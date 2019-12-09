Украина и Россия договорились провести обмен пленными до Нового года – СМИ

После двух часов переговоров четырех лидеров стран «нормандской четверки» они были прерваны ради двусторонней встречи Зеленского и Путина.

Президенты Украины и России в рамках «нормандского саммита» договорились провести обмен пленными до 31 декабря 2019 года.

Об этом одновременно сообщают источники УП и Громадського.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, примерно в 18.30 (по киевскому времени) в Париже началась встреча лидеров стран-участниц «нормандского формата». Перед началом четырехстороннего саммита президент Украины провел отдельные двусторонние встречи с лидерами Франции и Германии.

После двух часов переговоров четырех лидеров стран «нормандской четверки» они были прерваны ради двусторонней встречи Зеленского и Путина.

Ожидается, что после завершения саммита будет подготовлено коммюнике.

Кроме того, Зеленский примет участие в совместной пресс-конференции с лидерами Франции, Германии и России, запланированной по результатам встречи.