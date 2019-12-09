Встреча Зеленского и Путина завершилась

Об этом сообщила пресс-секретарь главы Украинского государства Юлия Мендель.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин завершили двусторонние переговоры в рамках встречи в «нормандском формате» в Париже.

Об этом сообщила пресс-секретарь главы Украинского государства Юлия Мендель в Twitter.

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«Завершилась двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина в «нормандском формате» в Париже», - заявила она.

Как сообщал УНИАН, сегодня, примерно в 18.30 (по киевскому времени) в Париже началась встреча лидеров стран-участниц «нормандского формата». Перед началом четырехстороннего саммита президент Украины провел отдельные двусторонние встречи с лидерами Франции и Германии.

После двух часов переговоров четырех лидеров стран «нормандской четверки» они были прерваны ради двусторонней встречи Зеленского и Путина.

Ожидается, что после завершения двусторонней встречи Зеленского и Путина возобновятся переговоры в четырехстороннем формате.