Суд в Харькове запретил проводить митинг в поддержку Кернеса

В Харькове суд запретил проводить митинг в поддержку городского головы Геннадия Кернеса и футбольного клуба "Металлист".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на заместителя директора юридического департамента Вячеслава Басараба, соответствующее решение 15 мая принял Харьковский окружной административный суд по иску горсовета.

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Как сообщал УНИАН, 15 мая прошло заседание согласительной комиссии Харьковского горисполкома. Комиссия рассмотрела заявку о проведении акции 18 мая с 12.00 до 14.00 с ориентировочным количеством участников до 2 тыс. человек в поддержку ФК «Металлист» и Кернеса.

Правоохранители выступили против проведения акции в связи с напряженной обстановкой в городе, угрозой терактов, а также из-за того, что заявитель не смог объяснить суть собрания.

18 мая Киевский районный суд Полтавы продолжит рассмотрение уголовного дела по обвинению Кернеса в пытках, избиении и незаконном лишении свободы харьковских активистов Евромайдана.