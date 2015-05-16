В тендерных процедурах черт ногу сломит - Порошенко

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.

"Процедура государственных закупок должна стать прозрачной и эффективной", - заявил Порошенко и подчеркнул необходимость решительных шагов, так как эта сфера до недавнего времени была одной из самых коррумпированных в государстве.

Президент отметил недостаточную прозрачность и отсутствие реальной конкуренции, а также чрезмерное количество бумаг, которые приходится составлять участникам закупок.

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"Когда каждая тендерная процедура, а это где-то 25 000 тендерных комитетов ежегодно, материализуется в сотни листов различных документов, там не то что общественность не разберется, там черт ногу сломит", - сказал он.

"Процедуры в бумажном виде является источником неэффективности и коррупции. Введение электронных закупок является очень простым, эффективным и понятным шагом по преодолению коррупции", - подчеркнул глава государства.

Порошенко отметил, что по итогам обсуждения этого вопроса на Нацсовете готов подать на рассмотрение парламента как неотложный законопроект об электронных закупках.

Президент также считает, что при реформировании системы госзакупок не стоит изобретать велосипед - есть директивы Евросоюза, соглашение об ассоциации с ЕС, инструкции Всемирного банка, принципы и правила Европейского банка реконструкции и развития, антикоррупционные стандарты.

"Нам надо скорей всего, до конца текущего года, пройти процедуру присоединения к Соглашению о правительственных закупках и приобщиться к 43 странам, которые уже работают по ней. Это будет нашим сигналом, что Украина уже осуществила конкретные антикоррупционные шаги", - подытожил Порошенко.