Раде предлагают отправить в отставку Квиташвили и Павленко

В Верховной Раде зарегистрированы проекты постановления «Об освобождении Александра Квиташвили с должности министра здравоохранения Украины» и «Об освобождении Алексея Павленко от должности министра аграрной политики и продовольствия Украины».

Как сообщается на сайте ВР, авторами первого проекта (№2864) (об Александре Квиташвили - УНИАН) являются народные депутаты Андрей Деркач, Владимир Бандуров, Виктор Развадовский, Игорь Молоток, Игорь Еремеев (все из группы «Воля народа»), Андрей Шипко (группа «Возрождение»), Михаил Папиев (фракция «Оппозиционный блок»). В настоящий момент текст проекта постановления отсутствует на сайте ВР.

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Авторами второго проекта постановления (№2865) (об Алексее Павленко - УНИАН) являются народные депутаты Андрей Деркач, Владимир Бандуров, Виктор Развадовский, Игорь Молоток, Игорь Еремеев (все из группы «Воля народа»), Андрей Шипко, Виталий Барвиненко (оба из группы «Возрождение»), Михаил Папиев (фракция «Оппозиционный блок»). На данный момент текст проекта постановления отсутствует на сайте парламента.

Как сообщал УНИАН, Павленко был назначен главой Минагропрода в декабре 2014 года, а Квиташвили в декабре 2014 года возглавил Министерство здравоохранения Украины.

Напомним, Квиташвили в Грузии во время президентства Михаила Саакашвили занимал пост министра труда, соцполитики и здравоохранения (с января 2008 года по август 2010 года).

2 декабря 2014 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о принятии Квиташвили в гражданство Украины.