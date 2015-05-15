Foreign Policy: Экзистенциальный страх Германии перед Америкой

Как пишет Брюс Стоукс в своей статье «Экзистенциальный страх Германии перед Америкой», опубликованной на сайте издания Foreign Policy, ни разу с конца холодной войны американо-германские отношения не оказывали большого влияния на международные дела.

Текущую интервенцию России в Украине встретили американскими и европейскими экономическими санкциями против Москвы. Но географическая близость и коммерческие связи Германии с Россией устанавливают неравную цену в конфронтации для Берлина и Вашингтона. НАТО предупреждает о наращивании сил Россией в Украине, в июле приближается решение Европейского союза о том, продолжать ли санкции, и сейчас присутствует постоянный призрак раскола в НАТО из-за предполагаемого развития отношений альянса с Россией в долгосрочной перспективе.

Сосредоточенность американо-германских отношений на России была подчеркнута последовательными встречами с президентом России Владимиром Путиным сначала канцлера Германии Ангелы Меркель 10 мая, а затем госсекретаря США Джона Керри, 12 мая.

Пока кризис в Украине не вбил клин между Вашингтоном и Берлином. Примерно семь из десяти (72 процента) американцев считают Германию надежным союзником, и шесть из десяти (62 процента) немцев видят Соединенные Штаты в том же свете, согласно недавнему опросу исследовательского центра Pew, проведенного совместно с Bertelsmann Foundation.

Несмотря на некоторые доказательства в 2014 году, что немцы предпочли бы держаться подальше от Москвы и Вашингтона, сегодня большинство немцев (57 процентов) считают, что для их стране важнее иметь прочные связи с Соединенными Штатами, чем с Россией. Только 15 процентов немцев предпочитают крепкие связи с Россией, и 21 процент полагают, что лучше всего иметь одинаково тесные отношения с обеими странами.

Но существует довольно интересная внутренняя география. Взгляды немцев на востоке и на западе отличаются: в то время как 61 процент немцев, живущих на западе, высказывают сильную приверженность Америке, только 44 процента людей, живущих на востоке, согласны с этим. И в то время как 23 процента людей на востоке высказывают поддержку сильным связям с Россией, только 12 процентов из тех, кто на западе, согласны с такой позицией. От старых привычек сложно избавиться.

По вопросу Украины, когда их спросили, что важнее – занять жесткую позицию в отношении России или поддерживать крепкие экономические отношения, половина немцев озвучила мнение, что важнее жесткая позиция. Несмотря на давние отношения Германии с Россией в торговле, инвестициях и энергетике, только около трети (35 процентов) немцев считают, что лучше иметь сильные экономические отношения с Москвой. Примечательно, что молодые немцы в возрасте от 18 до 29 лет, гораздо больше поддерживают (53 процента) противостояние с Россией из-за Украины, чем немцы в возрасте 65 лет или старше (36 процентов).

Но это не означает, что есть готовность углублять санкции в будущем. Американцы и немцы не едины касательно нынешней позиции США и ЕС по отношению к России из-за Украины.

Американцы хотят оказывать давление на Москву, а большинство немцев не поддерживают более жесткую позицию. Более половины американцев (54 процента) считают, что политика США в отношении России недостаточно жесткая. И 59 процентов говорят, что ЕС не достаточно решителен.

В то же время, примерно шесть из десяти немцев (62 процента) считают, что позиция США в отношении России слишком жесткая (27 процентов) или в целом, правильная (35 процентов). Аналогично, 62 процента немцев считают, что действия ЕС в отношении России слишком строгие (18 процентов) или в целом, правильные (44 процента). В то же время, только 23 процента немцев думают, что Вашингтон недостаточно строгий, третий вариант, предложенный респондентами. И 26 процентов считают, что Европейский Союз недостаточно агрессивен.

Такие разногласия о том, что делать в отношении России, коренятся в более глубоких различиях по поводу применения военной силы. Исследования последовательно показывали, что немцы гораздо меньше, чем американцы, поддерживают использование военной силы для поддержания порядка в мире: в 2011 году 75 процентов американцев высказали мнение, что сила иногда необходима, по сравнению с только 50 процентами немцев. Более 80 процентов немцев поддержали решение Берлина не использовать военную силу в Ираке, в соответствии с исследованиями Pew Research в то время. В Афганистане, где были войска Германии, в 2010 году и 2011 году, большинство немцев хотели, чтобы войска НАТО и США были отозваны. И Германия воздержалась при голосовании Организации Объединенных Наций о вмешательстве в Ливии. На самом деле, последний опрос Pew Research обнаружил явную немецкую сдержанность в отношении принятия на себя более глобального бремени безопасности. Отвечая на вопрос о том, должен ли Берлин играть более активную военную роль в оказании помощи в поддержании мира и стабильности, положительно высказались только 25 процентов немцев. Немного больше двух третей (69 процентов) считают, что, учитывая свою историю, Германия должна ограничить свою военную роль в мировых делах.

Однако, у американцев практически нет такого исторического багажа: большинство приветствовали бы, если бы Германия взяла на себя больше стратегических функций. Более половины (54 процента) считают, что Берлин должен играть более активную военную роль, в то время как только 37 процентов говорят, что она должна ограничить свою деятельность в сфере безопасности. Недавние встречи Меркель и Керри с Путиным явно не случайны. Они предназначены для отправки Путину сообщения о том, что Германия и Соединенные Штаты едины в своей оппозиции его действиям в Украине. Но новое исследование центра Pew показывает, что общественность двух союзников может отправлять иное сообщение.

Немецко-американские разногласия о том, насколько жестким нужно быть в отношении России, в сочетании с различиями по поводу использования силы в целом и, в частности будущей военной роли Германии в регионе, показывают, что взаимное доверие друг к другу, как к союзникам, и предпочтение немцами более тесных связей с Соединенными Штатами, может быть подвержено испытаниям в новой конфронтации с Россией. На кону может быть не только режим санкций, накидывающий удавку на Кремль, но и союз между Берлином и Вашингтоном.