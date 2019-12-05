Разумков рассказал о достижениях и провалах Рады за 100 дней работы

Спикер парламента отметил, что многие законопроекты нардепы принимали большинством голосов.

Спикер парламента Дмитрий Разумков подвел первые итоги работы Верховной Рады 9-го созыва, которой в пятницу, 6 декабря, исполнится 100 дней с начала работы.

Об этом он в интервью НВ.

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"Мы приняли 86 законов, что примерно на 30% больше, чем за аналогичный промежуток времени наши коллеги в предыдущем созыве", – начал Разумков из достижений.

При этом глава ВР признал, что были и ошибки, которые надо будет исправлять. Он отметил, что "не допускает ошибок тот, кто ничего не делает". "Если бы мы не приняли ни один закон, мы бы не допустили ни одной ошибки", – пояснил он.

Спикер напомнил, что много законопроектов и постановлений Верховная Рада принимала "большинством голосов [свыше 226], часто конституционным [300]".

"Максимальный рекорд – 34 голосования более чем 300 голосами за один пленарный день. Я не помню, чтобы это было в любой другой Раде. Есть вещи, которые объединяют", – заявил Разумков.

Председатель Рады также отметил, что уже известный парламентский "турборежим", вероятно, перестанет существовать как таковой. В то же время Разумков подчеркнул, что это должен быть "режим эффективной и довольно быстрой работы парламента, чтобы не откладывать законы на 2-3 года".

Как сообщал УНИАН, депутаты Верховной Рады решили работать сегодня до полного исчерпания вопросов повестки дня.