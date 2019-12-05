Депутаты будут работать сегодня до полного исчерпания вопросов повестки дня

Это предложение поддержали 254 народных депутата.

Депутаты Верховной Рады решили работать сегодня до полного исчерпания вопросов повестки дня.

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Как передает корреспондент УНИАН, за это предложение проголосовали 254 народных депутата из 400, зарегистрированных в сессионном зале.

Сегодня Рада должна была рассмотреть Избирательный кодекс с предложениями президента. Однако депутаты решили отложить его. Как сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков, "последние материалы к вопросу повестки дня относительно Избирательного кодекса поступили поздно".

Кроме этого, сегодня будет рассматриваться законопроект об оборонных закупках и ряд законопроектов о ратификации международных соглашений.

Также запланирован к рассмотрению законопроект относительно предотвращения и противодействия политической коррупции.