В Минобороны будут расследовать непрохождение переаттестации Героем Украины, танкистом-киборгом Межевикиным

Министр обороны Загороднюк отметил, что берет этот вопрос под личный контроль и обещает принять «соответствующие решения».

Министр обороны Андрей Загороднюк назначил служебное расследование в связи с ситуацией с непрохождением аттестации Героем Украины, танкистом-киборгом подполковником Евгением Межевикиным в своей воинской части.

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Об этом Загороднюк сообщил в Facebook. «Ситуацию вокруг Евгения Межевикина знаю. Только что говорил с ним по телефону. Назначаю служебное расследование, чтобы выяснить реальное положение вещей в подразделении, где служит Евгений», - заявил он.

После этого Загороднюк обещает принять «соответствующие решения», которые будут обнародованы.

Министр отметил, что берет этот вопрос под личный контроль.

Кроме того, он отдельно обратился к командирам: «Вы должны четко понимать, что каждый воин с боевым опытом - это наша самая большая ценность. Мы должны поддерживать их и мотивировать служить в ВСУ, а не создавать препятствия и оценивать их роль исключительно по «оценочным карточкам», - подчеркнул он.

Как известно, 3 декабря Межевикин на своей странице в Facebook сообщил, что не прошел аттестацию, которую провели в его военной части, и теперь «не соответствует занимаемой должности».

В частности, подполковник опубликовал документ, в котором утверждается, что боевой офицер «часто находился на больничном и в отпуске» и не полностью справлялся с обязанностями.