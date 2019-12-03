"Не врать, не позорить": в "Слуге народа" готовят этический кодекс депутата

За нарушение кодекса народного депутата могут исключить из фракции.

Во фракции «Слуга народа» уже наработали проект этического кодекса депутата.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

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«Вчера получили от Дубинского неожиданно, качественный документ, реально прикольный. Я почитал - не было чего ни добавить, ни убрать. Мы разослали его сейчас всем депутатам, чтобы они предоставили свои предложения. Сведем это в единый документ и потом покажем всем журналистам», - сказал он.

Арахамия добавил, что текст этического кодекса состоит примерно из двух страниц.

Глава фракции уточнил, что в проекте, в частности, есть пункты: «принимать решение фракции, в том числе, как в уставе — 70 на 30», «не врать своим коллегам», «не позорить членов своей партии извне».

«Нормальное поведение нормального человека в коллективе», - прокомментировал он.

На вопрос, будет ли иметь этот документ юридическую силу, Арахамия ответил, что в нем речь пойдет об исключении депутата из фракции за системное нарушение этического кодекса.

По словам главы фракции, планируется, что депутаты подпишут этот кодекс. В случае нарушения положений кодекса, депутату укажут на подпись, добавил он.

Арахамия прогнозирует, что во фракции не будет депутатов, которые откажутся подписывать кодекс.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября представитель правительства в парламенте Ирина Верещук заявила, что во фракции «Слуга народа» договорились разработать этический кодекс.

В тот же день народный депутат Татьяна Цыба в комментарии УНИАН сообщила, что народного депутата Антона Полякова исключили из фракции за «нарушение этического кодекса, который пока у нас не прописан, но был в меморандуме, который мы подписывали».