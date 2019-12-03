Комитет Сената по разведке не нашел доказательств вмешательства Украины в выборы президента США 2016 года - СМИ

Источники CNN сообщают, что ни одно разведывательное агентство США также никогда не обвиняло украинское правительство во вмешательстве в американские выборы 2016 года.

Комитет Сената Соединенных Штатов Америки по вопросам разведки не нашел доказательств вмешательства Украины в президентские выборы в США 2016 года.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

«Комитет Сената по разведке, контролируемый республиканцами, изучил обвинения о том, что Украина вмешалась в выборы 2016 года, и не нашел никаких доказательств в поддержку этих утверждений», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Лондоне стартует двухдневная встреча лидеров НАТО: будут говорить об Украине (видео)

Источники CNN сообщают, что ни одно разведывательное агентство США также никогда не обвиняло украинские власти во вмешательстве в американские выборы 2016 года.

Однако, как отмечается в сообщении телеканала, некоторые республиканцы продолжают вводить в заблуждение тем, что правительство Украины якобы вмешивалось в выборы 2016 года на том же уровне, что и Россия, несмотря на то, что возглавляемый республиканцами комитет изучил этот вопрос и почти ничего не нашел в подтверждение этих обвинений.

Указывается, что Комитет Сената по разведке исследовал любое возможное вмешательство Украины, поскольку, как сообщил журналистам 4 октября 2017 года председатель комитета, сенатор от Республиканской партии Ричард Барр, расследование должно было изучить ряд мероприятий, в том числе, «любой сговор в любой кампании во время выборов 2016 года».

Как сообщал УНИАН, 22 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что Украина якобы причастна к вмешательству в президентские выборы в Соединенных Штатах в 2016 году.