Аксенов ограничил доступ к крымским пляжам

В частности, Аксенов ограничил доступ к детским и лечебным пляжам, сообщает Крым. Реалии.

"У нас яркое событие: глава республики подписал это распоряжение - методические рекомендации по пользования пляжными территориями Республики Крым", - заявила "министр курортов и туризма Крыма" Елена Юрченко.

Кроме того, Юрченко похвасталась, что документ полностью соответствует российскому законодательству.

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"Самая главная отправная точка - все соответствует федеральному законодательству, но в то же время ни в коем случае не исключает той специфики, которая есть в Крыму", - отметила она.

Контроль и определения функционального назначения пляжей, по словам "министра", ложится на плечи муниципальных органов власти, которые для этого должны будут создать соответствующие комиссии.

При этом, какой именно процент крымских пляжей потенциально может попасть под ограничение доступа, "министр" пока "не готова сказать".