Экс-министра молодежи и спорта Булатова призвали в армию

11:46, 13 мая 2015
Политика
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Экс-министр молодежи и спорта и бывший активист Автомайдана Дмитрий Булатов получил повестку о призыве в Вооруженные силы Украины.

УНИАН

Об этом он сообщил в своем Facebook, опубликовав фотографию повестки.   "Ушел служить", - прокомментировал получение повестки Булатов.

Ушел служить

Posted by Дмитрий Булатов on 12 Май 2015 г.

Напомним, Дмитрий Булатов был одним из лидеров Автомайдана. Его похитили 22 января 2014 года на пересечении улиц Маяковского и Ватутина в Киеве и держали в заложниках до 31 января.

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После бегства экс-президента Виктора Януковича был назначен министром молодежи и спорта. С избранием нового правительства был уволен с поста. 

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