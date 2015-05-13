Экс-министра молодежи и спорта Булатова призвали в армию
11:46, 13 мая 2015Политика
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Экс-министр молодежи и спорта и бывший активист Автомайдана Дмитрий Булатов получил повестку о призыве в Вооруженные силы Украины.
Булатов пойдет служить / УНИАН
Об этом он сообщил в своем Facebook, опубликовав фотографию повестки. "Ушел служить", - прокомментировал получение повестки Булатов.
Напомним, Дмитрий Булатов был одним из лидеров Автомайдана. Его похитили 22 января 2014 года на пересечении улиц Маяковского и Ватутина в Киеве и держали в заложниках до 31 января.
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После бегства экс-президента Виктора Януковича был назначен министром молодежи и спорта. С избранием нового правительства был уволен с поста.
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