КИУ назвал фракции-лидеры по посещаемости Рады

Всего за период 29 августа – 27 ноября состоялись 39 пленарных заседаний.

Комитет избирателей Украины проанализировал посещение народными депутатами, фракциями и группами Верховной Рады пленарных заседаний парламента в течение первых трех месяцев работы.

Как сообщается на странице КИУ в Facebook, всего за период 29 августа – 27 ноября были проведены 39 пленарных заседаний.

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Лидерами среди фракций и групп с посещением являются нардепы "Европейской солидарности". В среднем на заседаниях регистрировались 90% депутатов от состава фракции.

На втором месте по этому показателю "Слуга Народа" - 86%.

Далее расположились "Голос", "Оппозиционная платформа – За жизнь" и группа "За будущее" - 84%. Ниже показатели у ВО "Батькивщина" - 77%.

Как сообщал УНИАН, в ноябре из 423 народных депутатов все семь пленарных заседаний посетили 299 депутатов — 70% от состава парламента.