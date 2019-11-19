Почти треть депутатов не посетили все заседания Рады в ноябре
В ноябре из 423 народных депутатов все семь пленарных заседаний посетили 299 депутатов — 70% от состава парламента.
Как проанализировал Комитет избирателей, 7 депутатов за месяц посетили одно заседание или не посетили ни одного.
Средние показатели посещения заседаний депутатами за ноябрь 2019 года:
- «Голос» — 83%;
- «Слуга народа» — 80%;
- «Европейская солидарность» — 69%;
- «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 61%;
- ВО «Батькивщина» — 57%;
- «За будущее» — 52%.
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«В ноябре было проведено сравнительно небольшое количество пленарных заседаний — 7. В октябре состоялось 16 заседаний, сентябре — 14. Однако даже несмотря на такое незначительное количество, лишь 70% депутатов посетили все из них», — заявил глава КИУ Алексей Кошель.
По его словам, такая ситуация показывает, что проблема прогульщиков в Верховной Раде до сих пор является актуальной и требует комплексного решения.
Напомним, в течении октября 2019 года 16 народных депутатов без уважительных причин пропустили более 30% голосований в Верховной Раде, больше всех пропускал Виталий Данилов от фракции «Батькивщина».