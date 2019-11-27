Суд дал доступ ГБР к данным об отпусках и командировках Порошенко

Речь идет о предоставлении доступа к документам за период президентства Петра Порошенко.

Суд дал следователям Государственного бюро расследований временное разрешение на доступ к документам Офиса президента Украины относительно отпусков и командировок пятого главы государства Петра Порошенко.

Соответствующее постановление, текст которого обнародован в Едином госреестре судебных решений, вынес Печерский районный суд Киева 22 ноября.

Читайте такжеВ "Слуге народа" рассказали, будут ли голосовать за снятие неприкосновенности с Порошенко

«Предоставить следователям следственной группы Первого управления организации досудебных расследований... и прокурорам группы прокуроров разрешение на временный доступ к документам, находящимся во владении Офиса президента Украины (улица Банковая, 11, Киев, 02000)», - указано в судебном документе.

Речь идет, в частности, о предоставлении доступа к документам в период с 7 июня 2014 по 20 мая 2019 года включительно: табелю учета использования рабочего времени президента Украины; сведении о начислении ему заработной платы; документам, подтверждающим временную невозможность исполнения главой государства своих обязанностей в связи с наличием уважительных причин; документам, подтверждающим пребывание президента в официальном отпуске; документам, подтверждающим пребывание Порошенко с официальными и рабочими визитами в иностранных государствах, международных мероприятиях.

Также открыт доступ к декларациям об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за период 2014-2019 годов; к информации о местонахождении президента в другие определенные даты.

Определение имеет действие в течение одного месяца.

«В случае невыполнения постановления о временном доступе к вещам и документам следственный судья, суд по ходатайству стороны уголовного производства, которой предоставлено право на доступ к вещам и документам на основании постановления, имеет право дать разрешение на проведение обыска согласно положениям этого Кодекса с целью отыскания и изъятия указанных вещей и документов», - отмечается в судебном постановлении от 22 ноября.

Отмечается, что постановление обжалованию не подлежит.

Как сообщал УНИАН, 22 ноября Печерский райсуд Киева разрешил следователям ГБР доступ к данным служебного и дипломатического паспортов бывшего президента Порошенко.

Следователи получили временный доступ к паспортным данным служебного и дипломатического паспортов гражданина Украины для въезда и выезда из Украины, которые выдавались экс-президенту, и всем документам, которые предоставлялись и были составлены при их оформлении и выдаче.