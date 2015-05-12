Рада хочет разрешить командирам в АТО вынимать аккумуляторы из телефонов солдат

Как передает корреспондент УНИАН, за это проголосовали 236 народных депутатов из 339 зарегистрированных в зале.

Законопроектом предлагается усилить контроль за утечкой информации, в частности из районов проведения антитеррористической операции и боевого столкновения, принять меры по предотвращению определения противником точных координат подразделений Вооруженных сил Украины через источники радиоизлучения путем введения правил использования личных устройств беспроводного доступа к телекоммуникационным сетям, принадлежащих военнослужащим Украины, во время выполнения ими служебных обязанностей.

Проектом предполагается дополнить Устав внутренней службы ВСУ приложением № 20 об установлении требования в отношении использования персональных устройств беспроводного доступа военнослужащими ВСУ.

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В статью 59 Устава предлагается внести изменения, определяющие полномочия командиров подразделений в сфере использования таких устройств.

Законопроектом планируется предоставить право командиру подразделения запрещать использование мобильных телефонов подчиненными путем извлечения аккумуляторных батарей из телефонов.

Также проектом предлагается запретить пользоваться телефонами во время непосредственного столкновения с противником, за исключением потери штатных средств связи.