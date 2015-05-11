"Правый сектор" решил "помириться" с ВСУ, предложив совместные учения

Об этом сообщает пресс-служба «Правого сектора».

ДУК проведет свои учения 12 мая на территории дислокации своих подразделений в Донецкой и Днепропетровской областях.

"Предлагаем всем прилегающих частям ВСУ присоединиться к этим учениям", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, "Правый сектор" заявил, что 28 апреля вечером подразделения 95-й аэромобильной и 25-й парашютно-десантной бригады выставили блокпосты вокруг базы "ПС" в селе Великомихайловка Покровского района Днепропетровской области.

Представитель АПУ по вопросам АТО Александр Мотузяник заявил, что базу украинского добровольческого корпуса "Правый сектор" на Днепропетровщине никто не блокировал, продолжаются военные учения. "Когда завершатся обучения, согласно плану, блокпосты снимут. Когда - я не готов вам сказать", - отметил он.

Читайте такжеВолонтер: Создается впечатление, что "Правый сектор" раскололся на два течения с разными целями

29 апреля, около 300 представителей "Правого сектора" провели акцию протеста под АПУ против блокировки базы ДУК. Активисты угрожали зайти в помещение АП, если им не объяснят ситуацию вокруг базы их батальона в Днепропетровской области.

В Минобороны в свою очередь отрицали наличие конфликта с "Правым сектором".

"Есть четкая организация взаимодействия, и эта проблема абсолютно надуманная", - сказал министр обороны Степан Полторак.

В ночь на 4 мая десантники разблокировали базу "Правого сектора".