Арахамию допросят по делу о взяточничестве: я иду в НАБУ давать показания

По словам нардепа, у него есть повестка.

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия собирается на допрос в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) по делу о возможном взяточничестве в Верховной Раде.

Читайте такжеАрахамия призвал силовиков не бояться давления "киевских": "звоните мне, мы их тр*хнем как следует"Об этом Арахамия рассказал в эфире программы «Право на владу» на телеканале «1+1».

По его словам, у него есть повестка и он вместе с адвокатом пойдет давать показания в НАБУ.

«Я иду в НАБУ. Меня вчера упрекали: «Арахамия сказал в эфире, никуда не пошел». У меня есть повестка, я иду с адвокатом в НАБУ давать эти показания. То есть процесс идет», – сказал он.

Как ранее сообщал УНИАН, нардеп Ирина Верещук извинилась за скандалы вокруг «Слуги народа».