В "Слуге народа" рассказали, как планируют голосовать по снятию неприкосновенности с Порошенко

По мнению замруководителя фракции Корниенко, с нового года подобные голосования будут не нужны.

Монобольшинство поддержит снятие неприкосновенности с Петра Порошенко, если оно попадет на повестку дня Верховной Рады.

Об этом в интервью НВ сказал первый заместитель руководителя фракции Слуги народа Александр Корниенко.

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«Все мотивированы [голосовать] за снятие неприкосновенности. Это должны поддержать все депутаты, потому что это честная позиция, ведь мы от нее уже отказались. По сути, это техническое голосование, когда просят снять иммунитет для совершения процессуальных действий. С 1 января 2020 года, когда вступят в силу изменения в Конституцию такие голосования будут не нужны», — подчеркнул политик.

По голосованию за согласие на привлечение к уголовной ответственности и арест Порошенко, будет вынесено отдельное решение фракции, как и по другим важным голосованиям. При этом депутаты будут определятся самостоятельно в соответствии «с качеством представления» и «по другим политическим мотивам».

«Мы видели голосование по Ярославу Дубневичу, когда группа наших депутатов по каким-то причинам не поддерживала второе и третье голосование (снятие неприкосновенности и арест — ред). Было много нареканий на качество представления со стороны Генпрокуратуры », — ответил Корниенко.

Замглавы фракции большинства также отметил, что, по информации из прессы, сейчас проект подозрения относительно Порошенко находится в Генпрокуратуре и у него нет информации, когда его получит аппарат Верховной Рады.