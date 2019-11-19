Журналисты объяснили, за что и на сколько Порошенко может попасть в тюрьму (видео)

Детективы ГБР официально хотят снять неприкосновенность с нынешнего нардепа Порошенко.

Государственное бюро расследований подготовило подозрение пятому президенту Украины – Петру Порошенко.

Детективы официально хотят снять неприкосновенность с нынешнего нардепа Порошенко. Ему может грозить от 5 до 8 лет лишения свободы. Журналисты программы "Гроши" попытались разобраться, действительно ли пятый президент Украины может попасть в тюрьму.

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Кроме дела, переданного следователями ГБР в ГПУ, которое касается давления Порошенко на судебную ветвь власти и попыток получить контроль над Высшим советом правосудия, он является фигурантом еще около десяти дел.

Так, Порошенко может быть причастен к схеме по незаконной покупке "Украинского Медиа Холдинга" скандальным олигархом-беглецом Курченко.

Эксперты отмечают, что арест Порошенко может иметь эффект сдвига с места других дел в отношении его, ведь он потеряет возможность давить на свидетелей, которые пока молчат. Через две недели депутаты могут проголосовать за снятие неприкосновенности с экс-президента.