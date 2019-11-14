Украина не может иметь финансово-экономических отношений с Россией - министр обороны

По словам Загороднюка, с Россией можно разговаривать или на языке оружия, или на языке опытных дипломатов.

Министр обороны Андрей Загороднюк подчеркивает, что Украина не может иметь финансово-экономических отношений с Россией.

Об этом министр написал в Facebook.

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По словам Загороднюка, с 2014 года он "четко понимал, что имя врага состоит из 5 букв - Россия".

"Это не "ополченцы" или "местная милиция", а кадровые военные из РФ, что стало еще более понятным во время жутких событий в Иловайске", - заявил министр.

"Если же враг - Россия, то: 1) с врагом говорят только или на языке оружия или на языке опытных дипломатов, 2) с этой страной невозможны финансово-экономические отношения, 3) нужно делать все, что от нас зависит, для полноценной интеграции с НАТО на всех уровнях", - добавил он.

Загороднюк отметил, что как министр обороны "не просто держит это на контроле", он "этим живет".