Тейлор объяснил важность помощи США Украине для сдерживания российской агрессии

Временный поверенный США в Украине Уильям Тейлор подчеркнул, что россияне ищут любые признаки того, что международная поддержка для Украины будет прекращена.

Временный поверенный США в Украине Уильям Тейлор пояснил важность помощи США в сфере безопасности для сдерживания российской агрессии.

Об этом Тейлор заявил во время первых открытых общественных слушаний на заседании Постоянного специального комитета по вопросам разведки Палаты представителей Соединенных Штатов в контексте расследования в рамках процедуры импичмента президента США. (Трансляция слушаний проходила на сайте комитета).

Он заявил, что помощь в сфере безопасности, которую США оказывают Украине, разнообразна.

"Один из компонентов этой помощи - это контрбатарейные радиолокационные станции. Другой компонент - это снайперское оружие. Эти вооружения и эта помощь позволяют украинской армии сдерживать дальнейшее вторжение россиян на украинскую территорию", - подчеркнул Тейлор.

Он высказал убеждение, что потенциальное дальнейшее вторжение россиян приведет к гибели большего числа украинцев, и поэтому помощь США в сфере безопасности имеет сдерживающее влияние и предоставляет украинцам возможность "вести переговоры с позиции несколько большей прочности, когда они ведут переговоры с россиянами о прекращении войны на Донбассе".

"Это также инструмент, который уменьшит количество украинцев, которые могут погибнуть", - сказал Тейлор.

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По его убеждению, помощь США помогла украинским Вооруженным силам Украины стать более эффективными со сдерживающим фактором, а также создала возможность осуществлять меры по противодействию атакам, которые осуществляют россияне.

Также он сказал, что большое значение имеет то, что Россия внимательно следит за тем, какой уровень поддержки США предоставляют Украине.

"Это имеет существенное значение, так как украинцы, и в частности под руководством новой администрации, стремятся прекратить эту войну, и они стремятся ее прекратить таким образом, чтобы россияне покинули их территорию. Эти переговоры, как и все переговоры, являются сложными. Украинцы хотели бы иметь возможность вести переговоры с позиции силы, или по крайней мере большей силы, чем они имеют сейчас. Часть этой силы, часть возможности украинцев вести переговоры с россиянами для прекращения войны на Донбассе зависит от Соединенных Штатов и другой международной поддержки. Если мы прекратим или приостановим, или будем угрожать прекратить нашу помощь в сфере безопасности, это станет сигналом как для украинцев, но и также... для россиян, ищущих любые признаки слабости или любые признаки, что мы прекращаем нашу поддержку Украины", - отметил Тейлор.