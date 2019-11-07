В МИД назвали причины либерализации в вопросах получения украинского гражданства

По словам замглавы МИД Украины, рассматривается возможность принесения иностранцами, желающими получить украинское гражданство, присяги и сдачи экзамена по украинскому языку.

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар рассказал, что во внешнеполитическом ведомстве рассматривают возможность принесения присяги на верность государству и сдачи экзамена по украинскому языку в случае введения в Украине двойного гражданства.

Об этом Боднар сказал в эфире передачи "Сегодня. Вечером" на радиостанции "UA: Украинское радио".

По его словам, путь либерализации в вопросах гражданства был избран с той целью, чтобы, во-первых, «не терять граждан, выезжающих за границу", во-вторых, "каким-то образом легализовать тот статус, который сейчас есть (то есть реально десятки тысяч, а может и сотни тысяч граждан Украины имеют другой паспорт или другие паспорта)", и в-третьих, "создать возможности для того, чтобы украинцы из-за границы, которые являются иностранцами по своему происхождению или по гражданству, могли получать украинское гражданство, приезжать в Украину, вести свою деятельность, бизнес, учиться и прочее".

Кроме того, рассматривается возможность, что Украина будет создавать возможности для фильтрации иностранных граждан, желающих получить украинский паспорт. Это касается Ближнего Востока, Азии и тех стран, которые признаны международным сообществом странами с миграционным риском и не могут получать второе гражданство. "То есть, будут определенные ограничения", - сказал он.

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"И второй момент - это вопрос присяги на верность украинскому государству, того, чего сейчас нет. Сейчас присягу только приносят государственные служащие, депутаты и те, кто служат в Украине, выборные должности", - заявил Боднар.

"И третий момент, вероятно, будет введен, предлагается идея о том, чтобы сдавали экзамен по украинскому языку", - сказал дипломат. Он добавил, что правильно было бы сдачу такого экзамена ввести на практике, когда оформляется украинское гражданство для иностранного гражданина.

При этом Боднар отметил, что норма двойных паспортов не должна распространяться на выборные должности, и, в частности, иметь ограничения на пост президента, народных депутатов и других выборных должностей, органов местной власти. Также он допускает, что на определенные политические должности ограничения не будет распространяться.

Замминистра добавил, что это дискуссионные вопросы.

При этом у него спросили, когда инициатива о двойном гражданстве может быть отражена в соответствующем законопроекте и сколько понадобится времени для вступления в силу соответствующего закона.

"Есть два пути. Первый путь - это традиционное межведомственное согласование. То есть, если мы его запускаем через все ведомства - это будет несколько месяцев, скажем так - до нового года. Если это будет инициатива депутатов сразу в зале, это будет достаточно быстрая процедура, которая потребует обработки только внутри парламента, и это может быть дело нескольких недель", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в Кабинете министров рассматривают несколько подходов к внедрению двойного гражданства для иностранных украинцев. Министерство иностранных дел разрабатывает целостную концепцию по реализации идеи о введении двойного гражданства.