В украинском МИД разрабатывают концепцию предоставления двойного гражданства

Журналисты выяснили, какие права будет предоставлять украинцам двойное гражданство.

В правительстве рассматривают идею предоставить право двойного гражданства людям со статусом иностранных украинцев.

Об этом сообщил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, пишет НВ.

Он также добавил, что концепцию предоставления двойного гражданства разрабатывают в Министерстве иностранных дел. А правительство рассматривает несколько путей внедрения этой идеи.

Читайте также"Паспорт в ЕС – не угроза": экс-глава Закарпатья высказался о двойном гражданстве в Украине

Юридический статус зарубежного украинца не имеет достаточного содержания, но инициатива позволит миллионам людей сохранить связь с Украиной, отметил вице-премьер. По его словам, запрет на двойное гражданство был установлен в начале независимости, а сейчас контекст изменился.

«Условно говоря, украинец 30 лет живет где-то в другой стране и не хочет терять паспорт. Он уже имеет паспорт другого государства, прячет его, никому не показывает. Но он хочет оставаться гражданином Украины, чувствовать принадлежность к этой стране. Мы должны это уважать. Так сложилось, что миллионы людей уехали, мы должны сохранить их связь с Украиной. В этом вопросе уже есть эволюция, и, надеюсь, что его также поддержит общество», – отметил Кулеба.

Следует развивать статус зарубежного украинца и упростить его получение, отметила в комментарии НВ народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Она напомнила, что норму о едином гражданстве прописали в Конституции из-за того, что ее могла использовать Россия.

«Надо анализировать явные и скрытые, потенциальные угрозы. Для этого нужно анализировать опыт других стран и только после этого принимать какие-то решения. Статус зарубежного украинца может предоставлять гражданину все права и возможности, кроме избирать и быть избранным», – отметила Климпуш-Цинцадзе.

В будущем законе о двойном гражданстве стоит прописать, что оно может касаться 28 стран Евросоюза, отметил экс-глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

По его мнению, европейские страны могут выставить украинцам более жесткие требования по получению их гражданств. Они и сейчас существуют только для определенной категории людей, от которых требуют подтверждения исторических связей и экзамена по языку. Тем людям, которые уже имеют двойные гражданства, следует предоставить условия для легализации, считает Москаль.

Читайте такжеЗеленский упростил получение гражданства Украины россиянам, которые подверглись политическим преследованиям

В качестве примера Москаль привел Молдову, которая все же позволила даже чиновникам высокого уровня и военнослужащим иметь двойное гражданство с Румынией. Но Украине ни в коем случае нельзя допустить двойного гражданства с Россией, подчеркнул Геннадий Москаль.

«Если мы написали в Конституции, что мы идем в Европейский Союз. Если наши руководители не могут нас привести, дайте возможность гражданам прийти туда самостоятельно. Те, что уже получили двойное гражданство, они не должны бояться», – отметил Москаль.

Дискуссия о двойном и множественном гражданства на уровне правительства началась примерно год назад, напомнила экспертка аналитического центра Цедос Анастасия Фитисова.

За наличие паспорта другого государства нет ответственности. Обычно государство не знает о существовании второго гражданства, его не декларируют, добавила она.

Нормирование двойного гражданства упростит административные вопросы – налоги или численность населения, объяснила Анастасия Фитисова. Но может обострить вопрос безопасности, ведь кроме мигрантов и этнических групп, двойное гражданство может касаться людей из оккупированных территорий.

«В этом году Россия упростила получение российского гражданства для этих категорий. [...] В условиях войны, иметь российское и украинское гражданство должно быть невозможно», – отметила Фитисова.

Напомним, летом президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства представителям диаспоры за рубежом. Также Зеленский поручил разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах.