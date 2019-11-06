В Госстате сократят более 1700 сотрудников

Оптимизация в Госстате проводится за счет сокращения подразделений районного уровня.

Правительство решило сократить 1770 должностей в Государственной службе статистики, а также освободить и передать в аренду или на продажу 281 объект недвижимости.

Читайте такжеКабмин сократит почти 19 тысяч госслужащих

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.

«Мы приняли непростое решение сократить 1770 должностей в Государственной службе статистики. Также будут освобождены и переданы в аренду или на приватизацию 281 объект недвижимости», – написал он.

По словам Дубилета, оптимизация проводится за счет сокращения подразделений районного уровня. Поддержка этих подразделений стала нецелесообразной, поскольку большинство отчетов, которые компании подают в Госстат, подаются в электронном виде.

Часть функций, которые выполняли районные подразделения, будут переданы на областной уровень.

Дубилет отдельно обратился к сотрудникам, которые попали под это сокращение.

«Нам очень жаль, что нам пришлось идти на эти меры, но мы вынуждены это делать, чтобы перезапустить экономику Украины. Я очень надеюсь, что вы сможете найти в этой новой экономике свое место. Мы будем над этим работать вместе с обновленной службой занятости и многими другими сторонами», – подчеркнул он.

Напомним, 20 октября правительство отдало Государственную службу статистики под управление министра Кабинета министров Украины Дмитрия Дубилета.

Дубилет считает, что это решение имеет смысл, учитывая то, что одной из его задач на ближайшее время будет установка и подсчет KPI (key performance indicators) для всех ключевых органов власти.