Украина стремится получить перспективу членства в ЕС - Пристайко

Глава МИД заявляет, что Украина заинтересована в пересмотре и модернизации Соглашения об ассоциации с ЕС и условий углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что Украина стремится получить перспективу членства в Европейском Союзе.

Как говорится в сообщении на сайте МИД, Пристайко вместе с коллегами из стран-участниц инициативы ЕС «Восточное партнерство» принял участие в мероприятиях, посвященных 10-й годовщине этой инициативы. Мероприятия проходят по инициативе МИД Швеции и по приглашению министра иностранных дел Швеции Анн Линде.

В выступлении на министерской конференции по вопросам дальнейшего развития Пристайко отметил, что Украина и другие ассоциированные партнеры стремятся получить перспективу членства в ЕС и обеспечить углубление дифференциации, которая должна определяться амбициями партнеров.

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По словам министра, Украина стремится к более глубокой секторальной интеграции с ЕС.

Пристайко заявил о заинтересованности Украины в пересмотре и модернизации Соглашения об ассоциации с Евросоюзом и условий углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

В то же время, как заявил Пристайко в Twitter, Украина стремится к углублению дифференциации и секторальной интеграции с ЕС в сферах торговли, транспорта, цифровой экономики и особенно в сферах энергетики и безопасности.

Напомним, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Кабинет министров намерен достичь за пять лет соответствия Украины критериям вступления в Европейский Союз и Организацию Североатлантического договора (НАТО).