Абромавичус занимался тем же, что и Кононенко - нардеп

Депутат отметил, что Абромавичус не хотел согласовывать с Кононенко кандидатуру заместителя министра экономики.

Народный депутат и бывший журналист Александр Дубинский объяснил суть конфликта между экс-главой МЭРТ Айварасом Абромавичусом и экс-депутатом Игорем Кононенко. По его словам, и Абромавичус, и Кононенко совершали незаконные действия.

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Соответствующий комментарий Дубинский дал литовскому изданию Lrytas.lt. Журналисты попросили депутата прокомментировать громкий уход Абромавичуса с должности министра экономики после несогласия с депутатом Игорем Кононенко, который в медиа назывался “черным кассиром Президента Порошенко”.

Издание обратило внимание на то, что именно Дубинский был одной из ключевых фигур, раскрывших схемы политической коррупции, связанные с Кононенко.

“Абромавичус не хотел согласовывать с Кононенко кандидатуру заместителя министра экономики. Вся эта история была представлена, как будто Кононенко плохой (и мы это знаем прекрасно), а Абромавичус хороший. Но это - неправда. Потому что пример звонка к прокурору и прямые указания проверять этого бизнесмена, а этого не проверять, это как “Я от Кононенко”, это то же самое, чем занимался Кононенко. Он пошел на скандал с Кононенко, чтобы представить себя в виде борца за справедливость, хотя мы все прекрасно знаем, что он был партнером Валерии Гонтаревой и прекрасно понимал как делается бизнес у Порошенко”, – отметил Дубинский.

Напомним, в 2016 году Абромавичус принял решение уйти в отставку с должности министра экономического развития и торговли.

Согласно заявлению министра, такое решение принято в связи с политическим давлением со стороны тогдашнего народного депутата от «Блока Петра Порошенко», первого заместителя председателя фракции «БПП» Игоря Кононенко и АП.

Дубинский также рассказал журналистам, что в 2015 году Абромавичус осуществил незаконное давление на исполняющего обязанности главного прокурора Киевской области Игоря Грабца, за что ему угрожала уголовная ответственность.