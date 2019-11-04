Абромавичюсу угрожала уголовная ответственность за коррупцию - нардеп

В 2015 году Абромавичюс попал в коррупционный скандал, связанный с недвижимостью под Киевом.

В 2015 году министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичюс осуществил незаконное давление на исполняющего обязанности главного прокурора Киевской области Игоря Грабца, за что ему угрожала уголовная ответственность.

Об этом литовскому изданию lrytas.lt заявил народный депутат Александр Дубинский.

“Это аферист. Еще в 2015 году Абромавичюс засветился в скандале с главным прокурором Киевской области, когда звонил ему и требовал остановить прокурорскую проверку застройщика коттеджного городка “Riviera Villas”. К сведению нынешнего Генерального прокурора Рябошапки, соответствующий рапорт находится в архивах Генеральной прокуратуры и может быть поднят. И там есть вся информация о том, как он, используя служебное положение, будучи министром экономики, звонил прокурору и требовал его принимать неправомерное решение”, – заявил Дубинский.

По его словам, первый заместитель главного прокурора Киевской области, исполняющий обязанности главного прокурора Грабец со служебным рапортом обратился к тогдашнему Генеральному прокурору Украины Виктору Шокину, проинформировав его о том, что министр Абромавичюс неправомерно указал прекратить правовую процедуру против застройщика “Dragon-Ukrainian Properties and Development” и их проекта “Riviera Villas”, который находится в селе Лебедевка Вышгородского района на левом берегу Киевского моря.

Как говорится в статье, свое требование министр Абромавичюс объяснил тем, что застройщиком является иностранный инвестор. Затем выяснилось, что “Dragon-Ukrainian Properties and Development” принадлежит крупному бизнесмену Томасу Фиале. С ним и его инвестиционной компанией Абромавичюс сотрудничал еще тогда, когда руководил филиалом “East Capital” в Украине. Выяснилось и то, что лично А. Абромавичюс инвестировал в этот же коттеджный городок и в этом проекте купил виллу с семью комнатами.

Сообщается, что недвижимость была оформлена на имя жены Айвараса Абромавичюса. Руководитель областной прокуратуры Киева в направленном рапорте Генеральному прокурору Украины указывает о привлечении Абромавичюса к уголовной ответственности. Генеральный прокурор о ситуации информировал главу администрации Президента Порошенка - Бориса Ложкина, который, как пишет lrytas.lt, “тихо замял это дело”. Как выяснилось потом, как раз Борис Ложкин и был тем чиновником, который посоветовал тогдашнему президенту Порошенко кандидатуру Абромавичюса на позицию министра экономики.