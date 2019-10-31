Рада поддержала законопроект о единой системе электронных реестров

Новая система позволит существенно сократить расходы на сопровождение публичных реестров и ускорить предоставление государственных услуг.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, которым оптимизируется система публичных электронных реестров путем запрета дублирования данных, что позволит минимум на 15% сократить расходы на сопровождение реестров.

За принятие законопроекта №2110 о публичных электронных реестрах проголосовали 320 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Как отметил председатель подкомитета Комитета по вопросам цифровой трансформации Роман Соха, законопроект направлен на унормирование системы публичных электронных реестров.

«Целью законопроекта является определение унифицированной институциональной структуры функционирования публичных электронных реестров и единых требований к их созданию, ведению, взаимодействию, администрированию, модернизации, реорганизации и ликвидации, а также к созданию регистровой информации и ее использованию в других информационных системах, при осуществлении разрешительной и иной управленческой деятельности, предоставлении административных услуг», - пояснил он.

Согласно пояснительной записке, законопроект является рамочным и на основе единого терминологического аппарата определяет систему публичных электронных реестров, законодательные требования к публичным электронным реестрам, регистровой информации, а также принципы, организационные, институциональные, процессуальные и финансовые основы их существования и взаимодействия.

«Согласно результатам инвентаризации, проведенной Государственным агентством по вопросам электронного правительства, было насчитано более 350 существующих электронных государственных реестров, держателями которых выступают более 80 органов государственной власти. На сегодня деятельность электронных реестров урегулирована 190 нормативными актами, из которых 135 Законов Украины, из-за чего возникают большие различия в терминологии и что обусловливает отсутствие единых подходов к их созданию и ведению», – говорится в документе.

Отмечается, что только на ежегодную поддержку 25 приоритетных государственных реестров из государственного бюджета тратится больше 500 млн грн.

«Обычно электронные реестры размещаются на собственных мощностях держателей, а более 45% средств на поддержку направлены на закупку запчастей для серверов. По результатам инвентаризации также установлен очень низкий уровень совместимости данных и выявлены многочисленные случаи дублирования информации, в первую очередь персональных данных, что приводит к усложнению предоставления административных услуг, лишним затратам на сопровождение электронных реестров в части их поддержки и защиты», - говорится в документе.

Авторы законопроекта отмечают, что его принятие за счет запрета дублирования данных и построения интероперабельной среды обмена информацией позволит минимум на 15% сократить расходы на сопровождение реестров, а также значительно повысит качество и скорость предоставления административных и других государственных услуг.

«Проведение оптимизации количества электронных реестров позволит значительно уменьшить расходы государственного бюджета на создание новых реестров и поддержку существующих. Предложенная финансовая модель предусматривает возможность заключения финансовых договоров для субъектов хозяйствования для получения обезличенной информации для собственных нужд, что создаст дополнительный источник финансирования для развития системы электронных реестров и даст толчок для бизнеса для создания новых сервисов на основе государственных данных», - говорится в документе.