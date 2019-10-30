Комитет Рады поддержал арест нардепа Дубневича

Решение комитета необходимо для рассмотрения вопроса на пленарном заседании ВР.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам регламента депутатской этики и организации работы ВР направил на рассмотрение парламента материалы о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Ярослава Дубневича (группа "За будущее").

Как передает корреспондент УНИАН, комитет признал, что представления являются законными, поскольку они поступили в парламент от определенных законодательством субъектов.

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За решение о направлении председателю ВР заключения комитета для рассмотрения в ВР о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Дубневича проголосовали все члены комитета - 11 нардепов. За такое же решение по представлению на дачу согласия на задержание также проголосовало 11 народных депутатов.

В то же время, за направление председателю ВР заключения комитета для рассмотрения в парламенте представления о даче согласия на задержание Дубневича «за» проголосовали 9 из 11 народных депутатов, один воздержался, один не участвовал в голосовании.

Как известно, это решение комитета необходимо для рассмотрения вопроса на пленарном заседании ВР. Теперь парламент должен определиться с решениями путем голосования.

Как сообщал УНИАН, 17 октября генпрокурор Руслан Рябошапка направил в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата девятого созыва Дубневича. Позже генпрокурор уточнил, что просит парламент также дать согласие на задержание и взятие под стражу Дубневича.

В ГПУ отметили, что собрано достаточно доказательств для сообщения ему о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). По версии следствия, эти деяния повлекли убытки в размере 93 млн 277 тыс. грн.

По данным ГПУ, будучи председателем Комитета ВР по вопросам транспорта, Дубневич был осведомлен о финансовом состоянии ОАО «Укрзализныця», в частности его потребностях при проведении государственных закупок, а также имел влияние на учредителей и должностных лиц ПАО, которое является единственным производителем стрелочных переводов, башмакосбрасывателей, устройств уравнительных, рамных рельсов, крестовин, контррельсовых рельсов и комплектов раздельного скрепления.

Доказательства свидетельствуют о том, что Дубневич с сообщниками изучил спрос и цены на рынке стрелочных переводов и принял решение завладеть средствами филиала «Центр обеспечения производства» ПАО «Укрзализныця».

В частности, следствие считает, что средства были получены контролируемыми народным депутатом и его сообщниками юридическими лицами путем согласованного завышения цены при реализации стрелочной продукции в адрес филиала, при этом народным депутатом неоднократно было использовано свое служебное положение в интересах связанных с ним лиц. В дальнейшем денежные средства были использованы сообщниками по своему усмотрению.