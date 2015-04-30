Суд по делу Фирташа в Вене: первым свидетелем оказался Кравчук

Об этом написал в Facebook украинский депутат Вадим Рабинович.

"Начался допрос свидетелей. Первым свидетелем оказался... экс-президент Украины Леонид Макарович Кравчук...", - написал он.

В то же время, как сообщает издание Сегодня, ведущее трансляцию из зала суда, Кравчука там нет.

Читайте такжеФирташ в суде Вены отказался от добровольной экстрадиции в США"Отметим, что на данный момент Леонида Кравчука в зале суда нет. По словам бизнесменов, присутствующих на заседании, первый президент находится в соседней комнате", - говорится в сообщении.

Также в зале присутствуют Григорий Суркис, Михаил Папиев и Юлия Левочкина.

Дмитрий Фирташ был задержан 12 марта 2014 года австрийскими правоохранителями в Вене по запросу ФБР. Он обвиняется в США во взяточничестве и создании преступного сообщества. 21 марта 2014 года, спустя девять дней после ареста, Фирташ был отпущен на свободу под рекордный для Австрии залог в 125 млн евро. Он свободно передвигается по Вене, но не имеет возможности покинуть страну.

США требуют его экстрадиции.