Зеленский во время встречи с НАБУ и САП: мы хотим, чтобы все топ-коррупционеры получили заслуженные приговоры

Президент отметил, что у сотрудников НАБУ и САП «не связаны руки» в привлечении к ответственности коррупционеров.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с сотрудниками НАБУ и САП, во время которой заявил, что на антикоррупционные органы никто влиять не намерен и подчеркнул необходимость привлечения к ответственности, в первую очередь, топ-коррупционеров.

Как передает корреспондент УНИАН, встреча состоялась в помещении Бюро в Киеве.

Читайте такжеЗеленский проведет экстренную встречу с руководителями НАБУ и САП

В начале встречи директор НАБУ Артем Сытник отметил, что «коллектив собран в том формате, в котором он есть. Это как раз те люди, которые 4 года соревновались со старой коррупционной системой, выдержали все испытания и готовы к новым свершениям».

Сотрудники НАБУ и САП встретили президента аплодисментами. В свою очередь Зеленский заявил: «Это мы хотели бы вам поаплодировать. Уважаемые детективы НАБУ, прокуроры САП, спецназ (НАБУ - УНИАН). Мне лично очень приятно здесь», - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что он уважает работу антикоррупционных правоохранительных органов и «каждого из вас».

«Я честно хотел бы с вами познакомиться, с каждым. Пока мало времени для этого, но хотел бы вас поздравить, сказать, что сегодня такой запрос общества на победу справедливости для того, чтобы все коррупционеры были за решеткой. А это уже только ваши полномочия, только ваш профессионализм и ваша энергия. Почему я приехал к вам с моими коллегами - мы приехали, чтобы вас зарядить этой энергией, чтобы вы понимали, что мы на вас влиять не будем и не хотим», - добавил он.

Однако, президент отметил, что «мы очень хотим, как люди, которые представляют общество, я, как избранный президент Украины, я хочу, чтобы вы знали, что руки у вас не связаны, пожалуйста, мы очень хотим, чтобы все коррупционеры, чтобы все топ-коррупционеры, чтобы они действительно отвечали по законодательству, чтобы они действительно получили заслуженные приговоры ... сейчас у нас есть большой шанс», - подчеркнул глава государства.