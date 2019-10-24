"Слуга народа" обсудит скандал с подкупом нардепов

Приедет ли на заседание фракции президент Владимир Зеленский, пока неизвестно.

Фракция "Слуги народа" планирует на заседании 28 октября обсудить скандал с возможным подкупом депутатов, а также переписку нардепа Вячеслава Медяника и выступление нардепа Евгения Шевченко на российском телевидении.

Об этом в интервью "Украинской правде" заявил первый заместитель лидера фракции СН Александр Корниенко.

"В понедельник у нас будет заседание фракции. Там мы будем обсуждать много вопросов, среди которых и это тоже (скандал с взятками и проверка на полиграфе – ред.). Я думаю, что взаимопонимание можно будет найти. В этом кейсе есть несколько слоев: само голосование на комитете, также есть недоразумения внутри комитета, когда одни депутаты говорят, что надо работать так, другие что надо работать по-другому.

Остальные скандальные кейсы надо обсудить тоже. Есть запросы от депутатов разобраться в ситуации по Медянику (Вячеслав Медяник, который на заседании Рады обсуждал в телефонной переписке, как решить вопрос с прокурорами), по Шевченко (Евгений Шевченко, который выступил по российскому ТВ)", - рассказал Корниенко.

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Он добавил, что на это заседание будут просить прийти всех депутатов, "потому что, возможно, будут рассматриваться принципиальные решения".

Вместе с тем Корниенко отметил, что "принципиальные решения" это не обязательно исключение из фракции – могут быть совершенно другие решения.

Приедет ли на заседание фракции президент Владимир Зеленский, пока неизвестно.

По словам Корниенко, вопрос взяток и детектора лжи во фракции уже обсуждали, но и совещание не было масштабным, поскольку многие заместители председателя фракции на округах, часть на выездном комитете на Донбассе, а президент и много людей из Офиса находятся сейчас в Японии.

Он также добавил, что идея проверки на детекторе лжи возникла у председателя фракции Давида Арахамии.

По словам Корниенко, президент, находясь в Японии, находит время на общение с Арахамией, поскольку переживает из-за скандала с возможными взятками. Он также уточнил, что Зеленский переживает не за имидж или организационное состояние, а из-за того, "что мы ставим под сомнение нашу главную идею – очищение элит".

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Как сообщал УНИАН, 22 октября бывший вице-премьер-министр Павел Розенко в Facebook написал, что якобы в Офисе президента подозревают 11 народных депутатов от «Слуги народа» в получении 30 тысяч долларов (каждому) за голосование на заседании Комитета Верховной Рады против одного из антикоррупционных законопроектов. При этом, по данным экс-чиновника, Офис требует от депутатов пройти опрос на детекторе лжи.

Эту информацию подтвердил народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский, который также написал в Facebook, что Офис президента «действительно настаивает на том, чтобы все депутаты партии в комитете Рады прошли детектор лжи».

«Причина - обращение в ОП нескольких депутатов, которым не понравилось голосование членов комитета, где было принято решение об уничтожении монополии на оценочную деятельность и т.н. "площадок Яценко" + демонополизация рынка госзакупок через систему Prozorro, а также снижение цен на участие в торгах + обеспечение прозрачной работы СЕТАМ/АРМА», - написал депутат.

При этом Дубинский отметил, что во фракции даже «готовы обвинить коллег в получении взяток за голосования».

Он утверждает, что, как член этого комитета, готов пройти опрос на полиграфе, но считает, что в таком случае «детектор лжи должны пройти и сотрудники Офиса президента, и депутаты, среди авторов скандальных законопроектов этого созыва, которые вызывают в зале подозрение в возможной коррупции».

При этом Дубинский назвал 8 законопроектов, которые вызывают вопросы в этом контексте.

23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на детекторе лжи по поводу возможного получения денег за голосование в комитете.

В свою очередь первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко сообщил, что фракция еще не обсуждала вопрос о проверке депутатов на полиграфе.