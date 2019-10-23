В НАБУ объяснили, когда заработает "прослушка" подозреваемых в коррупции

Детективы Бюро смогут прослушивать подозреваемых по решению суда, однако уже без информирования СБУ.

Национальное антикоррупционное бюро пока не сможет пользоваться правом на прослушивание подозреваемых в коррупционных преступлениях, поскольку нужно еще привести в соответствие с законом некоторые нормативно-правовые акты.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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"Так называемая "прослушка" – это возможность НАБУ получать полезную в расследованиях уголовных коррупционных преступлений информацию из телекоммуникационных сетей операторов связи самостоятельно, без "посредничества" других структур, что минимизирует возможный виток информации о расследовании НАБУ", – подчеркнули в Бюро.

Однако, чтобы НАБУ смогло прослушивать подозреваемых, нужно привести в соответствие с положениями статьи 263 УПК Украины нормативно-правовые акты, которыми урегулированы процедуры установления и использования технических средств, обеспечивающих проведение оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных (розыскных) действий по снятию информации с транспортных телекоммуникационных сетей, и создать инфраструктуру, которая будет обеспечивать практическую реализацию предоставленных НАБУ полномочий.

В НАБУ отметили, что снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей, как и раньше, будет происходить исключительно по санкции суда. Однако в дальнейшем НАБУ уже не придется знакомить с этим постановлением СБУ, все действия будут начинаться и завершаться непосредственно в Бюро.

Как сообщал УНИАН, 15 октября президент Владимир Зеленский подписал закон, которым НАБУ и Государственному бюро расследований дано разрешение самостоятельно осуществлять "прослушку".