Рада сегодня рассмотрит во втором чтении законопроект относительно обличителей коррупции

Также депутаты рассмотрят вопрос о создании Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию сведений относительно соблюдения требований законодательства при смене владельцев информационных телеканалов и обеспечения противодействия информационному влияния России.

Сегодня Верховная Рада Украины рассмотрит во втором чтении президентский законопроект о внесении изменений в закон «О предотвращении коррупции» относительно обличителей коррупции. Как передает корреспондент УНИАН, сегодняшней повесткой дня работы парламента также предусмотрено рассмотрение, в частности, законопроектов относительно совершенствования деятельности Государственного бюро расследований и Государственной пограничной службы. Читайте такжеЗеленский перечислил "врагов украинского счастья" Среди прочего, сегодня депутаты рассмотрят законопроект относительно ужесточения ответственности за закупку за бюджетные средства заведомо некачественных лекарственных средств. Кроме того, сегодня планируется рассмотреть вопрос о создании Временной следственной комиссии Верховной Рады для проведения расследования сведений относительно соблюдения требований законодательства при смене владельцев информационных телеканалов и обеспечения противодействия информационному влияния России.

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