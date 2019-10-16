Зеленский прибыл с официальным визитом в Латвию
Президенты Украины и Латвии Владимир Зеленский и Эгилс Левитс проводят встречу в официальной резиденции латвийского президента (Рижском замке).
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Как передает корреспондент УНИАН, встреча проходит в рамках официального визита главы Украинского государства в Латвийскую Республику.
Зеленский и Левитс осмотрели строй почетного караула, выстроенный перед Рижским замком. После исполнения государственных гимнов Украины и Латвии президенты представили друг другу официальные делегации.
После представления лидеры Украины и Латвии отправились в резиденцию президента Латвии, где начались запланированные переговоры.
Как сообщал УНИАН, 16 октября Зеленский начал официальный визит в Латвийскую Республику.
Президент Украины, кроме встречи с президентом Латвии встретится со спикером Сейма Латвийской Республики Инарой Мурниеце и премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем.
В Риге Зеленский также встретится с представителями украинской общины в Латвии.