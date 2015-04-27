В Украине увеличат численность пограничников

Подписан закон №306-VIII "О внесении изменений в ст. 6 закона "О Государственную пограничную службу Украины", который увеличивает предельную численность Государственной пограничной службы на 3 тыс. военнослужащих - до 53 тыс. пограничников.

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Закон, принятый Верховной Радой 9 апреля создает условия для более успешного выполнения Государственной пограничной службой задач на угрожающих направлениях на территории проведения антитеррористической операции и на административной границе с временно оккупированной территорией Украины, отметили в пресс-службе.