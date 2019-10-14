Здание Офиса президента обклеили наклейками "Нет плану Путина" и "Нет формуле Штайнмайера" (фото)

Также они приклеили на стены большие фотографии украинских воинов и активистов.

Участники марша "Нет капитуляции", которые в День защитника Украины прошлись колонной по центральным улицам Киева, обклеили здание Офиса президента наклейками "Нет плану Путина" и "Нет формуле Штайнмайера".

Как передает корреспондент УНИАН, участники марша после проведения народного вече на Майдане Незалежности направились на улицу Банковую.

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Предложение о наклеивание наклеек на стены здания Офиса президента прозвучало со сцены на Майдане Незалежности.

В частности, активисты наклеили наклейки: "Россия должна быть разрушена", "Нет плану Путина", "Нет формуле Штайнмайера", "Никаких выборов боевикам", "Вместе и до конца", "Смерть врагам", "Богдана в отставку" и другие.

Наклейки были наклеены как на стены, так и на окна первого этажа. Также они приклеили на стены большие фотографии украинских воинов и активистов.

Кроме того, активисты провели у Офиса президента небольшой митинг. Вход в него охранялся плотными тремя рядами правоохранителей.