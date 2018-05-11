Неделя в цифрах

1 украинский офицер – защитник Донецкого аэропорта, защитник Дебальцево, комбат 79-й бригады Максим Миргородский – стал первым полным кавалером Ордена Богдана Хмельницкого, сообщает пресс-служба президента Украины.

1 новое обвинение было выдвинуто Следственным комитетом России похищенной и удерживаемой в российской тюрьме украинской летчице, депутату Верховной Рады Надежде Савченко, сообщают в СК РФ. Теперь, помимо пособничества в убийстве двух и более лиц, пособничества в покушении на убийство двух и более лиц, общеопасным способом, по мотивам политической ненависти, совершенное группой лиц, Надежду обвиняют и в незаконном пересечении границы РФ.

2 мощных землетрясения произошли в Непале в течение суток. Первое – силой 7,9 баллов с эпицентром в 80 км от столицы страны Катманду. Второе - магнитудой 6,7 баллов с эпицентром толчков примерно в 65 км от города Катманду, столицы Непала. В результате стихийного бедствия погибли, по меньшей мере, 2 350 человек, пострадало не менее 6 600 000 жителей региона. Министерство иностранных дел Украины установило контакт с 28-ю гражданами Украины в разрушенном землетрясениями Непале, еще 17 граждан пока не вышли на связь.

7 лет лишения свободы по обвинению якобы в организации терактов российский военный суд в Ростове-на-Дону дал гражданину Украины Алексею Чирнию, незаконно похищенному в прошлом году из страны российскими спецслужбами, сообщил российский адвокат украинца. Сторона обвинения просила для Чирния 12 лет лишения свободы.

8 руководителей и журналистов российских телеканалов, в числе которых Владимир Соловьев, Дмитрий Киселев и Алексей Пушков, вошли в «список Немцова», подготовленный российскими оппозиционерами, который они намерены обсудить с Конгрессом США дабы запретить им въезд в Америку и заморозить их активы в стране, сообщил один из авторов списка Михаил Касьянов. Возможно.

29 лет прошло с дня аварии на Чернобыльской АЭС. В ликвидации последствий аварии участвовали более 600 000 человек. Только в течение первых трех месяцев после происшествия погиб 31 человек.

30% природно-заповедного фонда Луганской и Донецкой областей повреждены в результате боевых действий на Донбассе, сообщают в Минэкологии.В частности, заметно влияние и следы от обстрелов и пожаров.

35 шахт из 95 шахт находятся на подконтрольной Украине территории на востоке страны, сообщают в министерстве энергетики и угольной промышленности. На этих шахтах работают около 52 000 человек. Бесперспективными из этих 35 признаны 11 шахт, однако в рамках программы развития угольной промышленности, подготовленной министерством, пока планируется закрыть только 3 шахты.

40 человек, празднующих день рождения Гитлера в одном из увеселительных заведений Москвы, были задержаны работниками правоохранительных органов, сообщают в московском главке МВД. У задержанных было изъято травматическое оружие, ножи и кастеты.

40 вагонов с военной техникой, 50 военных грузовых автомобилей «Урал» и 20 БМП с личным составом были переброшены из России на Донбасс, сообщают в штабе АТО.

46,7% украинцев выступают за введение визового режима с Россией, 40,6% не поддерживают эту идею, а 12,7% не смогли определиться с ответом по вопросу, свидетельствуют результаты исследования социологической службы Центра Разумкова.

150 единиц боевой техники, в частности, 82 танка, более 50 единиц бронетранспортеров и БМП, 15 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, передал украинской армии государственный концерн «Укроборонпром» с начала 2015 года, сообщают в компании. Речь идет как о новой, так и отремонтированной технике.

308 народных депутатов проголосовали за возвращение статуса-кво для научно-педагогических работников и, таким образом, возобновили выплаты пенсий работающим ученым.

2 863 дела расследует Служба безопасности Украины по фактам терактов, создания террористических организаций и содействия и финансирования терроризма, сообщают в ведомстве. Кроме того, с февраля прошлого года открыто и расследуется 4 382 уголовных производства о преступлениях против основ национальной безопасности и обороны Украины, территориальной целостности и неприкосновенности, попыток свержения конституционного строя и захвата государственной власти. Следователями уведомлены о подозрении 1 383 человека, из которых 873 - арестованы.

3 300 стратегических объектов инфраструктуры в Украине взяты под охрану, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков. В среднем, круглосуточно к охране привлекаются около 10 000 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии.

7 000 квадратных километров территории нуждаются в разминировании на Донбассе, сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. По предварительной оценке ГСЧС, также необходимо обезвредить свыше 75 тысяч боеприпасов и взрывоопасных предметов. Уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации на Донбассе не исключает, что помочь Украине в разминировании освобожденных территорий может НАТО.

102 000 га составляет площадь лесных пожаров в Сибири, сообщают в местном департаменте лесного хозяйства. Режим чрезвычайной ситуации действует на всей территории Забайкальского края и Республики Хакасия, в 19 районах Республики Бурятия, в одном районе Красноярского края.

800 961 украинец подал запрос на получение убежища, разрешения на проживание или другого легального статуса в соседних странах, говорится в докладе управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ). По данным организации, количество вынужденных переселенцев в Украине достигло 1 228 000 человек.

1 000 000 000 человек к 2050 году могут стать вынужденными переселенцами из-за климатических вызовов, отмечают в ООН. Кроме того, по данным организации, на уровень жизни людей непосредственно влияют конфликты, урбанизация, рост населения, ухудшение окружающей среды, климатические изменения.

1 610 000 000 гривен составляет задолженность по заработной плате в Украине (по состоянию на март), сообщает Государственная служба статистики. Долги экономически активных предприятий составляют 71% от общей суммы долга. В региональном разрезе наибольший объем долга зафиксирован в Донецкой области – 434 млнгрн, наименьший – в Черновицкой области – 3,9 млн грн.

12 000 000 000 гривен не хватает украинским аграриям для весенней посевной, сообщают в Министерстве аграрной политики и продовольствия. Дефицит связан с существенным повышением затрат на посевную на 60-90%, в зависимости от выращиваемой культуры.

Маргарита Андреева