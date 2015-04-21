Из-за войны на Донбассе число беженцев из Украины превысило 800 тысяч человек - ООН

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

В нем отмечается, что за неделю число беженцев выросло на 23,6 тыс. человек.

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"Согласно данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, по состоянию на 16 апреля 800 тысяч 961 украинец подал запрос на получение убежища, разрешения на проживание или другого легального статуса в соседних странах", - говорится в документе. В нем уточняется, что почти 660 тысяч человек официально зарегистрировались в России и еще 81 тыс. - в Беларуси.

Число лиц, бежавших из Донбасса в другие регионы Украины, к 15 апреля достигло 1 млн 228 тысяч. "Это примерно на 15 тысяч больше, чем неделей ранее", - подчеркивают в УКГВ.

Напомним, по данным ООН, в результате боевых действий на востоке Украины с апреля 2014 года погибли свыше 6,1 тыс. человек, более 15,4 тыс. получили ранения.

Ранее, фонд ООН ЮНИСЕФ заявил, что 44 ребенка погибли в ходе боевых действий на востоке Украины. По данным организации, в тяжелом положении оказались примерно 1,7 млн детей.

В то же время, как сообщили в ООН, с начала 2015 года в результате конфликта на востоке Украины погибли примерно 400 гражданских лиц.