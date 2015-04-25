Комбат 79-й бригады стал первым в Украине полным кавалером ордена Хмельницкого (фото)

Офицер получил все три степени ордена Богдана Хмельницкого, сообщает сайт Министерства обороны.

«Подполковник Максим Миргородский, который сегодня получает орден Богдана Хмельницкого I степени, станет первым из участников АТО полным кавалером этого ордена», - отметил Президент. Глава государства отметил мужество офицера. «Он всегда там, где трудно», - подчеркнул Петр Порошенко, добавив, что Максим Миргородский принимал участие в выводе войск из-под Дебальцево.

Читайте такжеПорошенко вручил награды четырем военным, которые отличились в зоне АТОКомбат 79-й бригады с мая 2014 года принимает непосредственное участие в контртеррористической операции. Под его руководством указанное подразделение в период с 14 ноября по 27 ноября 2014 года выполняло боевое задание по обороне и удержанию аэропорта в Донецке. В течение этого времени благодаря профессиональному руководству военным удалось занять стратегически важные позиции в новом терминале, удержать их и нанести ощутимые потери противнику.

В 2014 году Максим Миргородский был награжден орденами Богдана Хмельницкого III и II степени. Как заявил глава пресс-службы президента Святослав Цеголко, Миргородский стал первым в Украине полным кавалером ордена.

"Защитник Донецкого аэропорта, защитник Дебальцево командир аэромобильно-десантного батальона 79 бригады десантных войск, подполковник Максим Миргородский - первый в Украине полный кавалер Ордена Богдана Хмельницкого. Николаев сегодня", - написал Цеголко.