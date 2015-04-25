Комбат 79-й бригады стал первым в Украине полным кавалером ордена Хмельницкого (фото)
Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Николаевской области вручил орден Богдана Хмельницкого І степени командиру батальона 79 отдельной аэромобильной бригады высокомобильных десантных войск ВСУ Максиму Миргородскому.
Офицер получил все три степени ордена Богдана Хмельницкого, сообщает сайт Министерства обороны.
«Подполковник Максим Миргородский, который сегодня получает орден Богдана Хмельницкого I степени, станет первым из участников АТО полным кавалером этого ордена», - отметил Президент. Глава государства отметил мужество офицера. «Он всегда там, где трудно», - подчеркнул Петр Порошенко, добавив, что Максим Миргородский принимал участие в выводе войск из-под Дебальцево.
Читайте такжеПорошенко вручил награды четырем военным, которые отличились в зоне АТОКомбат 79-й бригады с мая 2014 года принимает непосредственное участие в контртеррористической операции. Под его руководством указанное подразделение в период с 14 ноября по 27 ноября 2014 года выполняло боевое задание по обороне и удержанию аэропорта в Донецке. В течение этого времени благодаря профессиональному руководству военным удалось занять стратегически важные позиции в новом терминале, удержать их и нанести ощутимые потери противнику.
В 2014 году Максим Миргородский был награжден орденами Богдана Хмельницкого III и II степени. Как заявил глава пресс-службы президента Святослав Цеголко, Миргородский стал первым в Украине полным кавалером ордена.
"Защитник Донецкого аэропорта, защитник Дебальцево командир аэромобильно-десантного батальона 79 бригады десантных войск, подполковник Максим Миргородский - первый в Украине полный кавалер Ордена Богдана Хмельницкого. Николаев сегодня", - написал Цеголко.