Годовщина Чернобыльской катастрофы (фотогалерея)

Авария на Чернобыльской АЭС - разрушение четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Только в течение первых 3 месяцев после аварии погиб 31 человек.

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Более 115 тыс. пришлось эвакуировать из 30-километровой зоны. В ликвидации последствий аварии участвовали более 600 тыс. чел.