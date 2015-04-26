Годовщина Чернобыльской катастрофы (фотогалерея)

14:40, 26 апреля 2015
Общество
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Авария на Чернобыльской АЭС - разрушение четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Только в течение первых 3 месяцев после аварии погиб 31 человек.

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Более 115 тыс. пришлось эвакуировать из 30-километровой зоны. В ликвидации последствий аварии участвовали более 600 тыс. чел.

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