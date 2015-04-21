"Укроборонпром" с начала года передал армии 150 единиц военной техники

Государственный концерн «Укроборонпром», объединяющий главные оборонно-промышленные предприятия страны, с начала 2015 года передал украинской армии 150 единиц боевой техники.

Об этом сообщила пресс-служба концерна со ссылкой на первого заместителя генерального директора «Укроборонпрома» Сергея Пинькаса.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе, речь идет как о новой, так и отремонтированной технике, при этом количество поставленной новой техники в концерне не уточнили.

"За этот период военные получили 82 танка, более 50 единиц бронетранспортеров и БМП, а также 15 единиц ракетно-артиллерийского вооружения", - говорится в сообщении.

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Как отметил Пинькас, выполнение государственного оборонного заказа осложняется неэффективной системой финансирования, из-за чего предприятия оборонной отрасли в большинстве случаев начинают ремонтировать технику еще до подписания контрактов, под личные гарантии.

Как сообщал УНИАН, "Укроборонпром" в 2015 году планирует выпустит 40 танков "Оплот", а в 2016 году выйти на уровень производства 100-120 единиц в год. Также в текущем году концерн планирует выпустить 150 машин "Дозор-Б", модернизировать БМП-1 и предоставить на вооружение ВСУ новую боевую машину пехоты на базе танка Т-64.

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят 134 предприятия ОПК Украины.