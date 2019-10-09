Парубий по делу о событиях в Одессе 2 мая 2014 года фигурирует как свидетель и еще не допрашивался – директор ГБР

Ранее об открытом против него деле по «факту создания и координирования вооруженных группировок с целью совершения массовых беспорядков» в Одессе сообщил сам экс-глава ВР Андрей Парубий.

В уголовном производстве относительно событий 2 мая 2014 года в Одессе бывший глава Верховной Рады Андрей Парубий фигурирует как свидетель и еще не допрашивался.

Об этом на брифинге сообщил директор ГБР Роман Труба, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, в каком процессуальном статусе в рамках расследования событий в Одессе находится Парубий.

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“Уголовное производство по событиям 1-2 мая. В нем мы только требуем документы. Ни одно лицо в данном производстве еще не допрашивалось. Парубий находится в статусе свидетеля, однако также еще не допрошен”, - сказал Труба.

Как сообщал УНИАН, 23 сентября, экс-глава ВР, народный депутат от «Европейской солидарности» Парубий заявил, что Госбюро расследований открыло уголовное производство против него.

В Facebook он процитировал формулировку, что дело возбуждено по «факту создания и координирования Парубием А.В. общественных вооруженных группировок с целью совершения массовых беспорядков 02.05.2014 на территории Одессы».

В свою очередь экс-заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов утверждал, что ГБР открыло уголовное производство против Парубия по его заявлению.