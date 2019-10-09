Луценко: Дело Байденов – в руках правоохранителей США; не дай Бог, Украина инициирует его у себя

Бывший Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью Радио НВ высказал свое отношение к ситуации со скандалом, связанным с экс-вице-президентом США Джо Байденом и его сыном Хантером. По его мнению, Байден-старший и Байден-младший на территории Украины не нарушали украинские законы. Впрочем, убежден Луценко, есть много оснований считать, что, вероятно, были нарушены законы США.

«Украина не может инициировать дело против Байденов – у нас нет на это юрисдикции. Однако, если Америка откроет такое дело, то Украина, безусловно, в рамках международного соглашения предоставит правовую помощь», – заявил Луценко.

По мнению Луценко, чем быстрее это дело перейдет из рук и уст политиков «в руки и бумаги правоохранительных органов обеих стран», тем лучше будет для установления истины, а также для американо-украинских отношений.

Бывший Генпрокурор убежден, что сегодня все в руках американской правоохранительной системы: если там видят возможные проблемы в действиях своих граждан, то должны возбудить дело и обращаться к Украине за установленной международными соглашениями правовой помощью. Она возможна в двух вариантах: вопросы-ответы на правовую помощь или создание совместной следственной группы.

«Более быстрый вариант – совместная следственная группа... Это дело, если оно будет инициировано в США, конечно, может двигаться», – уверен Луценко.

При этом он подчеркнул, что если Украина инициирует это дело, «не дай Бог, у себя – это значит, что мы, заранее зная об отсутствии своей юрисдикции, просто беремся за то, что выполнить нельзя. В результате, станем врагами обеих сторон».

Луценко также раскрыл подробности своей встречи с адвокатом президента США Рудольфом Джулиани, которая состоялся в январе 2018 года. По его словам, он согласился на эту встречу, потому что видел в ней единственный путь добиться общего следствия над деньгами «преступной группировки Януковича, огромная часть из которых находится в США».

Согласно утверждению Луценко, он узнавал в Джулиани, «в какую дверь можно стучать», чтобы совместно с американскими органами арестовать 7 млрд долларов – сумму, на которую правительством Януковича были размещены украинские облигации внешнего займа с обязательством по выплате одному из хедж-фондов США.

Он также сказал, что во время встречи они в том числе обсуждали дело компании Burisma, с которой связан сын главного оппонента Дональда Трампа на выборах в США 2020 года Джо Байдена.