Боевики не смогут избираться в Раду - Пристайко

Глава МИД рассказал о «красных линиях», которые украинская власть отстаивает на переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отмечает - Украина отстаивает позицию, что боевики не смогут избираться в Верховную Раду в случае урегулирования ситуации на Донбассе.

Об этом Пристайко сказал в эфире телеканала ICTV.

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"Мы хотим объяснить украинскому народу то, что его безопасность - это приоритет для нас, для нового правительства. То, что суверенитет и территориальная целостность нашего государства - это приоритет для нас. Возвращение нашей земли, в частности Крыма - это приоритет для нас", - заявил Пристайко.

При этом он заявил, что вооруженные боевики, которые воевали против Украины на Донбассе, не смогут избираться в парламент Украины в случае прекращения войны и установления мира.

"И, например, люди, которые стреляли в наших людей, не вернутся... и не сядут рядом с депутатами Верховной Рады. Это тоже политическая «красная линия». И таких «красных линий» очень много - в пределах которых происходит политический процесс, политическое обсуждение", - подчеркнул Пристайко.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отмечает, что Россия ищет основания для того, чтобы не проводить встречу лидеров стран "нормандского формата" (Украины, Франции, Германии и России).