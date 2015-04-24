Задержанных в Харькове троих "беркутовцев" оставили в СИЗО

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

"Управлением специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины продолжается активное расследование по уголовному производству об организации незаконного противодействия протестным акциям и совершению массовых убийств и других насильственных преступлений в период ноября 2013 - февраля 2014 года», - говорится в сообщении.

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Так, отметили в ГПУ, по результатам расследования событий 18 февраля 2014 года во время разгона сотрудниками правоохранительных органов мирного шествия к Верховной Раде в Мариинском парке, на улицах Грушевского, Институтской, в Крепостном переулке в Киеве были убиты 5 человек, получили огнестрельные ранения 62 человека и еще более 400 получили другие телесные повреждения.

Установлена причастность к части указанных преступлений сотрудников батальона милиции особого назначения «Беркут» ГУ МВД Украины в Харьковской области. Бывшему командиру указанного подразделения и двум его подчиненным сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 365 (превышение служебных полномочий, повлекшее тяжелые последствия), ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) УК Украины, говорится в сообщении.

Как подчеркнул генеральный прокурор Украины Виктор Шокин, комментируя задержание бывших работников «Беркута», причастных к преступлениям против участников Революции достоинства: «Никто не будет забыт. Майдановские дела будут доведены до конца».

"По ходатайству Генеральной прокуратуры Украины 23 апреля 2015 года Печерским районным судом г. Киева всем подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Следует отметить, что подозреваемые на момент задержания работали в органах внутренних дел, а двое на руководящих должностях", - отметили в ГПУ.

Как сообщал УНИАН, Шокин 21 апреля заявил, что в Харькове задержаны трое “беркутовцев”, подозреваемых в расстреле активистов Майдана.